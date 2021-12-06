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По прогнозам известного синоптика Евгения Тишковца, уже утром во вторник, 7 декабря, москвичам придется стать свидетелями небывалого снегопада. Метель начнется примерно в 9 утра и продлится до 3 часов дня.
Неистовство стихии приведет к тому, что сугробы на улицах столицы прибавят в высоте с десяток сантиметров. Местным жителям стоит быть особенно внимательными на дорогах.
По мнению эксперта по погоде, грядущий снегопад обещает стать самым сильным за весь послевоенный период, передает телеканал "360".
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