Буйство природы запланировано на 7 декабря

По прогнозам известного синоптика Евгения Тишковца, уже утром во вторник, 7 декабря, москвичам придется стать свидетелями небывалого снегопада. Метель начнется примерно в 9 утра и продлится до 3 часов дня.



Неистовство стихии приведет к тому, что сугробы на улицах столицы прибавят в высоте с десяток сантиметров. Местным жителям стоит быть особенно внимательными на дорогах.

По мнению эксперта по погоде, грядущий снегопад обещает стать самым сильным за весь послевоенный период, передает телеканал "360".