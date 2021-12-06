Эксперт рассказал о новых правилах по остеклению балконов в России

Изменения в нормативно-правовом акте вступают в силу с 1 марта 2022 года

В России разрешение на остекление балконов обязаны получить владельцы любой формы собственности, а штрафы будут грозить только тем, кто не получил соответствующий документ после вступления в силу новых норм в марте 2022 года. Об этом рассказал вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго в комментарии для NEWS.ru.

При этом эксперт отметил, что оштрафовать того владельца жилья, кто уже остеклил балкон, нарушив архитектурный облик здания, можно будет лишь через суд.

Ранее в Минстрое, комментируя новый нормативно-правовой акт по поводу остекления балконов, вступающий в силу с 1 марта 2022 г., подчеркнули, что главное изменение состоит в том, что требования к пользованию жилым помещением будут предъявляться не только к гражданам, но и юрлицам, которые являются собственниками, сообщает "Радио 1".

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Нидерланды спланировали похищение ценного свидетеля по MH17 - экс-разведчик Украины

Спецслужбы собирались вывезти командира подразделения ПВО на вертолете

Лукашенко перекрыл НАТО дорогу под Смоленск

Обновленная Конституция защитит республику от непродуманных действий властей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей