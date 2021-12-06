Изменения в нормативно-правовом акте вступают в силу с 1 марта 2022 года

В России разрешение на остекление балконов обязаны получить владельцы любой формы собственности, а штрафы будут грозить только тем, кто не получил соответствующий документ после вступления в силу новых норм в марте 2022 года. Об этом рассказал вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго в комментарии для NEWS.ru.

При этом эксперт отметил, что оштрафовать того владельца жилья, кто уже остеклил балкон, нарушив архитектурный облик здания, можно будет лишь через суд.

Ранее в Минстрое, комментируя новый нормативно-правовой акт по поводу остекления балконов, вступающий в силу с 1 марта 2022 г., подчеркнули, что главное изменение состоит в том, что требования к пользованию жилым помещением будут предъявляться не только к гражданам, но и юрлицам, которые являются собственниками, сообщает "Радио 1".

