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В России разрешение на остекление балконов обязаны получить владельцы любой формы собственности, а штрафы будут грозить только тем, кто не получил соответствующий документ после вступления в силу новых норм в марте 2022 года. Об этом рассказал вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго в комментарии для NEWS.ru.
При этом эксперт отметил, что оштрафовать того владельца жилья, кто уже остеклил балкон, нарушив архитектурный облик здания, можно будет лишь через суд.
Ранее в Минстрое, комментируя новый нормативно-правовой акт по
поводу остекления балконов, вступающий в силу с 1 марта 2022 г., подчеркнули, что главное изменение состоит в
том, что требования к пользованию жилым помещением будут предъявляться
не только к гражданам, но и юрлицам, которые являются
собственниками, сообщает "Радио 1".
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