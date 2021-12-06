Жителей Подмосковья предупредили о метели и гололедице 7 декабря

В регион пришла настоящая зима

Во вторник, 7 декабря, жители Московской области станут свидетелями разгула стихии. На голову людей свалится мощный снегопад. Также резкие порывы ветра будут сносить пешеходов с ног.

Основное буйство природы придется на период с 2 часов ночи до 12 часов дня, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Гололедица на дорогах станет серьезной проблемой для подмосковных автомобилистов.

На этом фоне жителям региона нужно быть особенно внимательными на проезжей части. Водители должны учитывать погодные условия и перемещаться максимально аккуратно.

Кстати, недавно известный синоптик Евгений Тишковец рассказал, что на Москву обрушится мощнейший за 70 лет снегопад.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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