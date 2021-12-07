Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Блогерша Мила Шантель рассказала, как легко и быстро удалить пятно от красного вина со светлой одежды. Своими советами женщина поделилась на платформе TikTok.
Многие хозяйки впадают в панику, когда даже самая маленькая капелька алкогольного напитка попадает на вещь белого цвета. Бытует мнение, что отстирать вино с одежды практически невозможно. Однако это не так.
Иностранка использовала обыкновенную пену для бритья. Блогерша обильно нанесла средство на загрязненный участок, а затем втерла его в пятно. Шантель оставила вещь на несколько минут. По истечении нужного времени она смыла остатки пены под проточной водой. От бордового следа ничего не осталось!
Кроме того, пену для бритья можно использовать и для очистки ковров от различных загрязнений. Для этого необходимо распределить косметическое средство по поверхности изделия и протереть все чистой тряпкой.
@mama_mila_ The miracle stain remover you didn’t know you had 🧼 #cleaninghacks #homehacks #cleaningmotivation #cleantok ♬ Trampoline - Jauz Remix - SHAED
Еще один вариант – избавление замшевых покрытий от пятен. Примечательно, что данная ткань достаточно капризна, поэтому к ней нужен особый подход.
"Мягко удаляет пятна с замши – просто нанесите [пену], дайте ей впитаться, а затем протрите влажной тряпкой", – поделилась советом Мила.
В данном лайфхаке можно использовать даже самую дешевую пену для бритья.
Ранее "Утро.News" рассказало, как убрать катышки с одежды с помощью губки.
Спецслужбы собирались вывезти командира подразделения ПВО на вертолете
Обновленная Конституция защитит республику от непродуманных действий властей