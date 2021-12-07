Понадобится всего лишь одно средство

Блогерша Мила Шантель рассказала, как легко и быстро удалить пятно от красного вина со светлой одежды. Своими советами женщина поделилась на платформе TikTok.

Многие хозяйки впадают в панику, когда даже самая маленькая капелька алкогольного напитка попадает на вещь белого цвета. Бытует мнение, что отстирать вино с одежды практически невозможно. Однако это не так.

Иностранка использовала обыкновенную пену для бритья. Блогерша обильно нанесла средство на загрязненный участок, а затем втерла его в пятно. Шантель оставила вещь на несколько минут. По истечении нужного времени она смыла остатки пены под проточной водой. От бордового следа ничего не осталось!

Кроме того, пену для бритья можно использовать и для очистки ковров от различных загрязнений. Для этого необходимо распределить косметическое средство по поверхности изделия и протереть все чистой тряпкой.

Еще один вариант – избавление замшевых покрытий от пятен. Примечательно, что данная ткань достаточно капризна, поэтому к ней нужен особый подход.

"Мягко удаляет пятна с замши – просто нанесите [пену], дайте ей впитаться, а затем протрите влажной тряпкой", – поделилась советом Мила.

В данном лайфхаке можно использовать даже самую дешевую пену для бритья.

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