Коктебельский подарок

Что подарить настоящему мужчине на Новый год

Есть подарок, которому всегда будет рад настоящий мужчина, будь то возлюбленный или начальник на работе: благородный коньяк. И если до Нового года остается меньше месяца, а вы еще не знаете, как правильно выбрать лучший из лучших – эта статья для вас.

Прежде всего нужно определиться, насколько вы патриотичны, ведь некоторые отечественные коньяки, например, коктебельские, уже давно не уступают и даже превосходят зарубежные аналоги. В международной и принятой у нас классификациях напитков тоже есть разница. То, что на импортных бутылках маркируется VS или VSOP (что означает не менее 2,5 или 4 лет выдержки в дубовых бочках), у нас относится к простым или "ординарным" коньякам, традиционно называемым "три звездочки" или "пять звездочек". За знаменитым ХО (то есть Extra Old – особо старый) скрывается напиток из коньячных спиртов не менее чем десятилетней выдержки. В отечественной классификации это "КС", или "коньяк старый", а коньяки "ОС", или "очень старые" уже имеют возраст созревания от 15 лет и больше.

Для вашего удобства наиболее ответственные производители переходят на понятную классификацию по выдержке. Так, у уже упомянутых коктебельских коньяков в обновленной линейке вы можете выбрать 7, 11 ,15 ,25 или 30 лет выдержки напитка прямо по крупной цифре на флаконе (так принято называть коньячную бутылку у профессионалов). Обратите внимание, что чем старше коньяк, тем темнее и насыщеннее его цвет: танины, содержащиеся в дубовых бочках, за годы выдержки переходят в напиток, формируя его вкус и насыщенный букет.

Не менее важной для подарочного коньяка будет и его упаковка: более престижные коктебельские коньяки старше 15 лет идут в подарочной коробке "премиального" коричневого цвета с серебряным тиснением, что само по себе добавляет подарку значимости. Что уж говорить о коллекционных марочных коньяках, пролежавших в подвалах Коктебеля 25 и 30 лет – для этих благородных напитков предусмотрена специальная коробка с атласным ложементом.

Обратите внимание и на форму флакона, ведь тот, кому предназначен ваш подарок, будет брать бутылку в руку, и от тактильных ощущений зависит то, какое впечатление у него останется от напитка. Кроме того, коньяки в бутылках сложной формы практически невозможно подделать, поэтому, когда вы берете в руки оригинальную слегка овальную бутылку коньяка из Коктебеля, вы можете быть уверены в подлинности его качества вне зависимости от срока выдержки.

Одним словом, выбор коньяка в подарок – дело ответственное, и начинать подбирать по-настоящему хороший подарок стоит уже сейчас, не дожидаясь предновогодней суеты. Ведь правильный выбор, как и хороший коньяк, требует выдержки.