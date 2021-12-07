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Практически все представительницы прекрасного пола используют после мытья волос специальный кондиционер. Это средство необходимо для придания локонам блеска и мягкости. Однако мало кто знает, что с помощью кондиционера можно укрепить ногтевую пластину, а также провести процедуру салонного ухода за волосами.
Дамы, которые хотят добиться шелковистости волос и максимального блеска, могут воспользоваться интенсивной ночной маской. Для этих целей подойдет обычный кондиционер. Его нужно нанести на влажные чистые волосы, отступая от корней пять-семь сантиметров. Не стоит жалеть средство, слой должен быть достаточно толстым. Потом волосы можно чем-то обернуть, или просто собрать в хвостик и лечь спать. Вымытые с утра волосы будут выглядеть, как из салона.
Свойства кондиционера для волос отлично подходят для ухода за ногтями. Небольшое количество средства нужно втереть в пластину и кутикулу. Такая процедура поможет укрепить ногти и придаст им красивый ухоженный вид.
Пенка для бритья может закончиться в самый неожиданный момент. Однако кондиционер для волос способен легко заменить это средство. Достаточно нанести его на нужную зону тела и немного вспенить. После этого можно приступить к процедуре избавления от нежелательных волос.
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