За день в центре ожидается череда морозов и оттепелей

Холодный антициклон стал причиной морозов в европейской части России – в начале декабря наблюдается температура ниже нормы более чем на десять градусов. Как указала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в регионах бушует настоящая "погодная лихорадка".



В Мурманской области, Коми и Карелии ночью температура опускается ниже 30 градусов мороза. Паршина указала, объяснив слова о "лихорадке", что в центре европейской части РФ в скором времени начнется оттепель, которая затем вновь сменится похолоданием.

Затем снова ожидается потепление. Так, днем 7 декабря в Подмосковье потеплеет до 3 градусов тепла, а в среду опять ожидаются морозы. К выходным температура поднимется снова до 3 градусов тепла, передает телеканал "360".