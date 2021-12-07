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Холодный антициклон стал причиной морозов в европейской части России – в начале декабря наблюдается температура ниже нормы более чем на десять градусов. Как указала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в регионах бушует настоящая "погодная лихорадка".
В Мурманской области, Коми и Карелии ночью температура опускается ниже 30 градусов мороза. Паршина указала, объяснив слова о "лихорадке", что в центре европейской части РФ в скором времени начнется оттепель, которая затем вновь сменится похолоданием.
Затем снова ожидается потепление. Так, днем 7 декабря в Подмосковье потеплеет до 3 градусов тепла, а в среду опять ожидаются морозы. К выходным температура поднимется снова до 3 градусов тепла, передает телеканал "360".
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