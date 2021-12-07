В нашем рационе есть масса продуктов, провоцирующих риск развития опасных заболеваний

С возрастом холестерин все чаще дает о себе знать. У людей после 50 лет повышается риск инфаркта, инсульта и атеросклероза. Причины заключаются не только в наследственности, но и пищевых привычках, которые усугубляют состояние организма. Возрастной категории нужно избавиться от некоторых привычек – такой метод позволит избежать повышения уровня холестерина.

Алкоголь

Спиртное в умеренных количествах, как правило, не так опасно, как частое баловство горячительным по праздникам и во время посиделок. Многие культуры даже считают бокал красного вполне необходимой частью здорового образа жизни. Однако избыток алкоголя повышает уровень холестерина, превращаясь в ходе метаболизма в жировые отложения, отмечает эксперт в диетологии Саманта Беш.

Сахар

Откажитесь от употребления сахара в напитках – не пейте обработанные соки и газировку, особенно если вам за 50. Подслащенные напитки – основная часть продуктов, которые повышают холестерин.

Недостаток воды

Крайне важно поддерживать водный баланс и пить больше воды. Она требуется организму для нормального обмена веществ. Если вы употребляете воду в пределах нормы, то можете рассчитывать на снижение риска, связанного с уровнем холестерина.

Кофе

Сам по себе кофе вполне хороший напиток, если вы предпочитаете американо или эспрессо с небольшим добавлением молока или сливок. Однако добавленный сахар и избыток жира меняют картину. Во взбитых и сухих сливках, которые в наше время модно добавлять в кофе, содержится в больших количествах насыщенные жирные кислоты.

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