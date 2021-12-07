Скончался летчик-испытатель вертолетов "Ми" Карапетян

Герой Советского союза не дожил до 86 лет

Летчик-испытатель вертолетов "Ми" Гурген Карапетян скончался в Москве в 85-летнем возрасте. Об этом стало известно сегодня, 7 декабря.

Карапетян был летчиком-испытателем Вертолетного завода имени Миля. Имеет звание Героя Советского Союза. В последние годы работал в "Вертолетах России", возглавляя службу безопасности вертолетов.

Представители холдинга "Вертолеты России" государственной корпорации "Ростех" выразили соболезнования родным и близким в связи со смертью Карапетяна. За годы своей карьеры он освоил практически сорок типов вертолетов, планеров и лайнеров, проведя пять с половиной тысяч часов в воздухе, указывает телеканал "360".

Источник: Вертолеты России ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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