Чтобы порадовать близкого, не обязательно тратить много денег

До Нового года осталось меньше месяца. В декабре россияне отправляются за подарками для родных, друзей и коллег. Для некоторых процесс выбора презента становится настоящим испытанием. Чтобы не мучить себя, предлагаем вам готовый список праздничных сюрпризов.

1. Сувенир в виде символа года

Символом 2022 года является Черный Водяной Тигр. Беспроигрышным вариантом станет подарок с изображением хищника. Это может быть как мыло ручной работы, сделанное в виде животного, так и красивые полотенца с "тигровой" вышивкой.

2. Календарь с фотографией

Календарь – это достаточно полезный подарок. Чтобы внести в него немного оригинальности, можно заказать изделие с фотографией того, кому предназначается данный презент.

3. Бокал для шампанского с гравировкой

Какой Новый год без шампанского? Представьте, как приятно пить его из бокала с какой-то особенной надписью. Вариантов очень много: начиная от имени будущего владельца изделия и заканчивая строчкой из любимой песни.

4. Плед с фотографиями

В холодные зимние вечера ничто не греет лучше, чем мягкий плед и горячий чай. Так что отличным подарком станет покрывало с фотографиями. Можно составить целый коллаж из снимков, которые впоследствии будут нанесены на ткань.

5. Термокружка

Такой презент оценят те, кто предпочитает отправляться зимой на длительные прогулки. Термокружка с горячим напитком поможет не только согреться, но и в полной мере ощутить атмосферу времяпровождения на свежем воздухе.

Ранее "Утро.News" поделилось советом, какой салат приготовить на Новый год-2022.