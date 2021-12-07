Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
До Нового года осталось меньше месяца. В декабре россияне отправляются за подарками для родных, друзей и коллег. Для некоторых процесс выбора презента становится настоящим испытанием. Чтобы не мучить себя, предлагаем вам готовый список праздничных сюрпризов.
Символом 2022 года является Черный Водяной Тигр. Беспроигрышным вариантом станет подарок с изображением хищника. Это может быть как мыло ручной работы, сделанное в виде животного, так и красивые полотенца с "тигровой" вышивкой.
Календарь – это достаточно полезный подарок. Чтобы внести в него немного оригинальности, можно заказать изделие с фотографией того, кому предназначается данный презент.
Какой Новый год без шампанского? Представьте, как приятно пить его из бокала с какой-то особенной надписью. Вариантов очень много: начиная от имени будущего владельца изделия и заканчивая строчкой из любимой песни.
В холодные зимние вечера ничто не греет лучше, чем мягкий плед и горячий чай. Так что отличным подарком станет покрывало с фотографиями. Можно составить целый коллаж из снимков, которые впоследствии будут нанесены на ткань.
Такой презент оценят те, кто предпочитает отправляться зимой на длительные прогулки. Термокружка с горячим напитком поможет не только согреться, но и в полной мере ощутить атмосферу времяпровождения на свежем воздухе.
Ранее "Утро.News" поделилось советом, какой салат приготовить на Новый год-2022.
США и Европа не собираются отключать РФ от системы SWIFT
Суверенный долг Белоруссии стал абсолютно неликвидным