Суд Украины постановил задержать посла РФ Наталью Поклонскую

Суд Украины постановил задержать посла РФ Наталью Поклонскую
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Очередное дело рассматривалось в отсутствие обвиняемой на скамье подсудимых

Суд на Украине вынес постановление о задержании экс-прокурора Крыма, а ныне посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской.

Ранее Поклонской были заочно предъявлены обвинения в госизмене. Чтобы обеспечить исполнение наказания, прокурор Незалежной заявил о необходимости задержать Поклонскую. Во вторник, 7 декабря, Киевский апелляционный суд Киева удовлетворил запрос прокуратуры.

"Удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П."

- сообщает пресс-служба суда.  

Ранее власти Незалежной заявили о намерении экстрадировать Поклонскую из любой точки мира, в том числе Кабо-Верде, где экс-прокурор представляет интересы РФ. В ответ дипломат намекнула, что ей тоже есть, что предъявить украинским руководителям, которые развалили страну.

Источник: Суд Киева ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вячеслав Москва
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а ныне посла России в Кабо-Верде
Ни одна уважающая себя страна мира, не стала бы терпеть у себя под боком бандитский и воровской анклав (Украина), укравший у России ее людей и ее земли. Трусость недалекого руководства страны приведет к катастрофическим последствиям.О какой ведущей роли может болтать "стратег", если у себя под боком терпит враждебную клику и делает вид, что все нормально. Не надо быть Лавровым (мямлей), чтобы понять, что Украина идет к войне с нами и ее к этому подталкивают и если это не решить сейчас, то потом будет во сто крат хуже. Сейчас на карте стоит вопрос, быть или не быть.
Слышь, чудак, если тебе нужна война, поезжай в Донбасс, найдут там тебе командиры ВСУ тактомат и место в окопе, если понадобится, то и на кладбище.
а ныне посла России в Кабо-Верде
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Ни одна уважающая себя страна мира, не стала бы терпеть у себя под боком бандитский и воровской анклав (Украина), укравший у России ее людей и ее земли. Трусость недалекого руководства страны приведет к катастрофическим последствиям.О какой ведущей роли может болтать "стратег", если у себя под боком терпит враждебную клику и делает вид, что все нормально. Не надо быть Лавровым (мямлей), чтобы понять, что Украина идет к войне с нами и ее к этому подталкивают и если это не решить сейчас, то потом будет во сто крат хуже. Сейчас на карте стоит вопрос, быть или не быть.
Гость332204
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опять рагули фантазируют)))
Бункерный Дед-Бидон
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в Кабо-Верде должны понимать, что будет, если они пойдут на поводу у ссаного цегабона
Вячеслав Москва
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Желаю “удачи” кастрюлеголовым из дурдома под названием ”Украина”.
Гость332850
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Вот дуралеи, ее туда и поставили чтоб охотиться на украинских задержантов
Гость337551
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полностью согласен с предыдущим отзывом
Гость333611
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А <цензура>-<цензура>, не <цензура>-<цензура>?
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