Очередное дело рассматривалось в отсутствие обвиняемой на скамье подсудимых

Суд на Украине вынес постановление о задержании экс-прокурора Крыма, а ныне посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской.

Ранее Поклонской были заочно предъявлены обвинения в госизмене. Чтобы обеспечить исполнение наказания, прокурор Незалежной заявил о необходимости задержать Поклонскую. Во вторник, 7 декабря, Киевский апелляционный суд Киева удовлетворил запрос прокуратуры.

"Удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П."

- сообщает пресс-служба суда.

Ранее власти Незалежной заявили о намерении экстрадировать Поклонскую из любой точки мира, в том числе Кабо-Верде, где экс-прокурор представляет интересы РФ. В ответ дипломат намекнула, что ей тоже есть, что предъявить украинским руководителям, которые развалили страну.