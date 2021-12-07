Суд Украины постановил задержать посла РФ Наталью Поклонскую

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Суд на Украине вынес постановление о задержании экс-прокурора Крыма, а ныне посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской.
Ранее Поклонской были заочно предъявлены обвинения в госизмене. Чтобы обеспечить исполнение наказания, прокурор Незалежной заявил о необходимости задержать Поклонскую. Во вторник, 7 декабря, Киевский апелляционный суд Киева удовлетворил запрос прокуратуры.
"Удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П."
- сообщает пресс-служба суда.
Ранее власти Незалежной заявили о намерении экстрадировать Поклонскую из любой точки мира, в том числе Кабо-Верде, где экс-прокурор представляет интересы РФ. В ответ дипломат намекнула, что ей тоже есть, что предъявить украинским руководителям, которые развалили страну.
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