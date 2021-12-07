Ученые нашли способ на 70% снизить риск наступления деменции

Ученые нашли способ на 70% снизить риск наступления деменции
Фото: Ulrich Niehoff/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Врачи выявили необычное влияние виагры на организм

Американские исследователи после проведения сетевого анализа по приему различных препаратов выяснили, что пациенты, которым назначали виагру, реже страдали от болезни Альцгеймера. Они пришли к выводу, что средство может быть эффективно в борьбе с этим недугом. Выводы ученых публикует Nature Aging.

Они полагают, что дело может быть в содержащемся в лекарстве действующем веществе – силденафиле. Оно положительно влияет на когнитивные способности и память. 

Для подтверждения гипотезы ученые проанализировали данные примерно семи миллионов человек, оценивая результаты тех, кто принимал препарат, и тех, кто этого не делал, пишет "МИР24".

Наблюдения велись в течение шести лет. Выяснилось, что при употреблении силденафила риск развития подобной деменции снижался чуть более, чем на 69% по сравнению со случаями, когда лекарства не принималось. Вещество влияло на рост клеток головного мозга, которые обычно при повреждении приводят к развитию Альцеймера. 

До конца установить причинно-следственную связь специальстом пока не удалось. 

Источник: Nature Aging
Роман ИГНАТОВ

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