Врачи выявили необычное влияние виагры на организм

Американские исследователи после проведения сетевого анализа по приему различных препаратов выяснили, что пациенты, которым назначали виагру, реже страдали от болезни Альцгеймера. Они пришли к выводу, что средство может быть эффективно в борьбе с этим недугом. Выводы ученых публикует Nature Aging.

Они полагают, что дело может быть в содержащемся в лекарстве действующем веществе – силденафиле. Оно положительно влияет на когнитивные способности и память.

Для подтверждения гипотезы ученые проанализировали данные примерно семи миллионов человек, оценивая результаты тех, кто принимал препарат, и тех, кто этого не делал, пишет "МИР24".

Наблюдения велись в течение шести лет. Выяснилось, что при употреблении силденафила риск развития подобной деменции снижался чуть более, чем на 69% по сравнению со случаями, когда лекарства не принималось. Вещество влияло на рост клеток головного мозга, которые обычно при повреждении приводят к развитию Альцеймера.

До конца установить причинно-следственную связь специальстом пока не удалось.