Как у Путина: Лукашенко решил взять в кредит роскошный автомобиль

Как у Путина: Лукашенко решил взять в кредит роскошный автомобиль
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька откажется от немецкого коня

Белорусский лидер Александр Лукашенко планирует обновить свой автопарк. В прессу просочилась информация, что лидер Республики решил отдать предпочтение российскому автопрому. Уже в скором времени Батька будет разъезжать на автомобиле, как у президента Российской Федерации Владимира Путина.

Любопытно, что такие перемены в средствах передвижения придется обеспечивать за счет кредитования в одном из наших банков. Впрочем, это неудивительно. Приобретение роскошных автомобилей представительского и высшего класса марки "Аурус" на всех представителей белорусских властей явно обойдется в копеечку.

Такой интересной информацией с общественностью поделился главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Сенсационную публикацию журналист разместил в своем телеграм-канале.

Таким образом, выходит, что Александр Григорьевич решил распрощаться с железными конями знаменитой немецкой марки "Майбах". В какие сроки произойдут глобальные перемены в президентском автопарке главнокомандующего Белоруссии, пока неизвестно. Также не сообщается, какому российскому банку посчастливится выдать крупную сумму на дорогостоящее обновление транспорта.

Напомним, автомобили премиум класса марки "Аурус" стоят на службе российского президентского автопарка. Так что вскоре Батька будет разъезжать на такой же машине, как российский лидер Владимир Путин.

К слову, недавно "Аурус" Владимира Владимировича попал на видео. Именно на этой машине наш президент прибыл на встречу с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Источник: Telegram • Требует проверки
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гы
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А на танке ещё надёжней и престижней. И МО бесплатно выдаст, за рекламу. И поляков напугает, без визы пустят, если беженцев проведать решит.
Гость332271
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Может даже важных белорусских чиновников со временем получится пересадить с иномарок на более дешевые,чем президентский,небронированные Аурусы высшего класса.А вот чиновников рангом пониже,даже российских не получится пересадить на нашемарки.Потому что после прекращения выпуска Волги среднего класса,замены ей не создали.И теперь даже наши военные чиновники ездят на собираемых у нас вражеско-буржуйских Тойотах-Камри и Мерседесах Е-Класс.
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