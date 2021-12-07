На 25% быстрее и на 20% меньше штрафов: что даст москвичам Северо-Восточная хорда

Транспортная ситуация в Москве меняется с запуском новых магистралей

В Москве идет активное строительство новых дорог. Открытый в декабре участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от станции МЦК "Ботанический Сад" до Сельскохозяйственной улицы избавил от пробок 350 тысяч жителей близлежащих районов. Запуск магистрали целиком, который запланирован на осень 2022 года, значительно улучшит транспортное сообщение в городе в целом.

Сейчас Северо-Восточная хорда готова на 82%. Сданы семь из восьми внутригородских участков общей протяженностью 98,6 км, в том числе 63 эстакады, один тоннель, три моста, пять путепроводов, 15 пешеходных переходов.

На очереди два участка: от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе. Кроме того, в 2023 году планируется связать СВХ с трассой М12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

"Осталось где-то полгода для того, чтобы завершить полностью строительство Северо-Восточной хорды и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской. Таким образом город получит возможность проезда от МКАД до МКАД, минуя центр",

– цитирует "Лента.ру" мэра Москвы Сергея Собянина.

СВХ позволит сокращать время в пути не только из-за ликвидации пробок. Благодаря хорошему обзору и освещенности новой магистрали, отсутствию нерегулируемых пешеходных переходов и установке разделительных барьеров скоростной режим на Северо-Восточной хорде повысили до 90 км/час.

Еще один плюс для водителей: ровный режим движения позволит водителям чувствовать себя спокойнее на дороге, количество мелких ДТП сократится. Также эксперты прогнозируют снижение на 20% количества штрафов за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Концепция хорд впервые появилась в Генеральном плане Москвы в 1971 году. Тогда задумывали построить четыре скоростных хордовых трассы и два кольца. Но проект отложили в долгий ящик. К идее вернулись в 2011 году. Был разработан план прокладки Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады.

За минувшее десятилетие в Москве построили более 1033 км автомобильных дорог. В планах на 2022–2023 годы – еще 188 километров. Учитывая развитие сети метрополитена, МЦК и Центральных диаметров, дорожно-транспортная сеть города становится все лучше и удобнее.

В октябре Сергей Собянин сообщил москвичам, что через два года в городе будет готов новый транспортный каркас.