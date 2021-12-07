Начал работу самый крупный участок в истории Московского метрополитена

Сегодня, 7 декабря, состоялось знаменательное событие в жизни российской столицы. Глава страны Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли крупнейший в истории столичного метрополитена участок Большой кольцевой линии.



Речь идет об участке подземки от станции "Мневники" до "Каховская".

Таким образом, в рабочий будний день – вторник москвичи получили возможность воспользоваться сразу 10 новыми станциями подземного транспорта.

Владимир Владимирович принял участие в открытии новых станций в режиме видеоподключения.

Российский лидер подчеркнул, что это событие является настоящей победой столичных властей и серьезно повысит уровень комфорта местных жителей и гостей столицы.