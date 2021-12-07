Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Сегодня, 7 декабря, состоялось знаменательное событие в жизни российской столицы. Глава страны Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли крупнейший в истории столичного метрополитена участок Большой кольцевой линии.
Речь идет об участке подземки от станции "Мневники" до "Каховская".
Таким образом, в рабочий будний день – вторник москвичи получили возможность воспользоваться сразу 10 новыми станциями подземного транспорта.
Владимир Владимирович принял участие в открытии новых станций в режиме видеоподключения.
Российский лидер подчеркнул, что это событие является настоящей победой столичных властей и серьезно повысит уровень комфорта местных жителей и гостей столицы.
США и Европа не собираются отключать РФ от системы SWIFT
Действующая администрация с удовольствием выполнит желание Белого дома