Путин и Собянин открыли 10 станций БКЛ

Путин и Собянин открыли 10 станций БКЛ
Фото: АГН «Москва» / Сергей Киселев
Начал работу самый крупный участок в истории Московского метрополитена

Сегодня, 7 декабря, состоялось знаменательное событие в жизни российской столицы. Глава страны Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли крупнейший в истории столичного метрополитена участок Большой кольцевой линии.

Речь идет об участке подземки от станции "Мневники" до "Каховская".

Таким образом, в рабочий будний день – вторник москвичи получили возможность воспользоваться сразу 10 новыми станциями подземного транспорта.

Владимир Владимирович принял участие в открытии новых станций в режиме видеоподключения.

Российский лидер подчеркнул, что это событие является настоящей победой столичных властей и серьезно повысит уровень комфорта местных жителей и гостей столицы.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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