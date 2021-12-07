Церковно-археологический кабинет получил в пожертвование уникальную коллекцию документов и предметов

Церковно-археологический кабинет получил в пожертвование уникальную коллекцию документов и предметов
Фото: Пресс-служба

2 декабря в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре состоялась торжественная передача уникальной коллекции редких документов и предметов Церковно-археологическому кабинету. Пожертвование сделал бизнесмен и меценат Станислав Юрьевич Николаев, председатель Совета директоров "Меркатор Холдинга".

Фото: Пресс-служба

Отрезок времени, который описывается в этих документах – это очень памятные и трагические страницы нашей истории. Данная коллекция имеет огромную ценность не только для Русской православной церкви, но и для истории России в целом. Указанный архив может в корне поменять наше представление о духовной жизни в СССР.

Так, мало кто знает, что патриарх Алексий I встречался со Сталиным, и что последний даже дал согласие на образование Совета по делам русской православной церкви. А Хрущев, ассоциирующийся у людей с "оттепелью", наоборот, был крайне непримирим в вопросах веры.

Архив Даниила Остапова (состоящий из машинописного дневника и трех фотоальбомов) проливает свет на темные уголки советского периода в жизни РПЦ. Будучи приближенным к Алексию I, Остапов смог воссоздать наиболее полную картину жития патриарха. Его сын Алексей Даниилович был причастен к возрождению Церковно-археологического кабинета (что тоже очень символично). Так как составитель этих альбомов был личный секретарь патриарха, а значит самый близкий к нему человек, здесь собраны такие эпизоды из жизни, которые в других архивах просто не найти. Замечательное приобретение для музея, где есть мемориальный кабинет Алексия I.

Вторая часть коллекции – три фотоальбома, составленные крупным церковным деятелем, протоиреем Борисом Старком – "Церковь", "Архиереи" и "Церковь Одесса", – посвящены деятельности Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ).

РПЦЗ возникла как объединение духовенства и мирян, которые вынуждены были эмигрировать после революции 1917 года. Детали их жизни покрыты мраком. В наших архивах этот период по понятным причинам отражен очень мало (в СССР история РПЦЗ серьёзно не изучалась, а те труды, которые есть, имеют лишь обзорный характер и несут отпечаток негативного отношения к религии в целом).

Долгие годы сотрудники Церковно-археологического кабинета ломали голову над тем, где им взять недостающие детали пазла. И вот наконец материалы были подарены. В них собрана летопись жизни протоиерея Бориса Старка и бесценные документы могут служить иллюстрацией к его воспоминаниям. А вспоминать было что, ведь не зря он говорил: "Вся моя жизнь – чудо".

Протоиерей Борис Старк были близок с дворянством и интеллигенцией. Они доверяли ему детали своей жизни, поэтому фотоальбомы содержат поистине уникальный материал об РПЦЗ и эмиграции.

Последняя часть коллекции – комплекс паломнических реликвий.

Фото: Пресс-служба

Паломничество как неотъемлемая часть религиозной культуры возникло вскоре после Крещения Руси. Первые известные нам путешествия в Святую землю датируются XII веком. Постепенно на землях нашей Родины возникли и свои центры паломничества. К сожалению, после 1917 года эта культура была фактически утрачена. В последнее время она возрождается. Комплекс предметов, собранных меценатом Станиславом Николаевым, высочайшего качества. В коллекции представлены произведения сергиево-посадских резчиков, иконы, столовые приборы, финифти и многое другое.

Станислав Николаев – успешный предприниматель. Долгие годы он сотрудничает с Русской православной церковью и не раз был удостоен наград. В октябре 2019 года Николаев подарил Храму Василия Блаженного икону "Спас Москворецкий", которая долгое время считалась безвозвратно утраченной.

Для кого-то это просто красивые дорогие вещи, а для верующих – святыни. На вопрос, зачем он это делает, и почему не хранит коллекцию у себя, Станислав Николаев скромно улыбается и отвечает, что иначе просто не может.

Епископ Звенигородский Феодорит выразил огромную благодарность и присвоил Станиславу Юрьевичу медаль Русской Православной церкви "Патриаршая благодарность".

Фото: Пресс-служба

Ценный дар Николаева станет достойным пополнением фонда и экспозиции Церковно-археологического кабинета.  

Роман ИГНАТОВ

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