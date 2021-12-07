Ошибочно обвиненный в стрельбе в МФЦ вышел на связь

Мужчина попросил оставить его в покое

После трагедии в московском МФЦ каналы в Telegram опубликовали фото предполагаемого нападавшего. Однако, как выяснилось, им оказался другой человек. 

На своей странице в соцсетях он опубликовал видео, на котором показал, что в момент происшествия собирал кухонный гарнитур. Неожиданно ему начали поступать звонки от знакомых с требованием объяснить, почему он открыл огонь в многофунциональном центре и убил двоих человек. Претензии очень удивили мужчину. В соцсетях он опубликовал ролик, в котором объяснил произошедшее. 

"Не слушайте никого, а кто написал, от тех жду извинений", – приводит его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня". 

После публикации фото угрозы стали поступать и супруге ошибочно названного стрелком, пишет Baza. По словам мужчины, жена сейчас проходит реабилитацию после инфаркта, поэтому новости о стрельбе в МФЦ с его фотографией чуть не заставили её вернуться в больницу.

Стрельба в центре "Мир документов" на юго-востоке Москвы привела к гибели двух человек. Еще четверо пострадали – среди них десятилетний ребенок. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Шаман
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Как и ожидалось в СМИ не обошлось без вранья. Где видос событий, ау? Хватит решать можно ли его публиковать, просто публикуйте видео с камер!
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