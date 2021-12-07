Осадки ожидаются и в других частях ЦО

Синоптики "Метеоновости" предупреждают о риске выпадения ледяного дождя в Московской области. В европейскую часть России придет среднеземноморский циклон.

Ледяные дожди накроют юго-восток региона, а также могут затронуть Нижегородскую, Тульскую, Рязанскую и другие области, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Специалисты отмечают, что после окончания в Москве и Подмосковье снегопада, начнется похолодание до 20 градусов ниже нуля. Пикк морозов намечается в следующую пятницу.