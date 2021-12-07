Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
826 новости
Синоптики "Метеоновости" предупреждают о риске выпадения ледяного дождя в Московской области. В европейскую часть России придет среднеземноморский циклон.
Ледяные дожди накроют юго-восток региона, а также могут затронуть Нижегородскую, Тульскую, Рязанскую и другие области, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Специалисты отмечают, что после окончания в Москве и Подмосковье снегопада, начнется похолодание до 20 градусов ниже нуля. Пикк морозов намечается в следующую пятницу.
Латвия не исключает санкционного режима против "Северного потока-2"
Действующая администрация с удовольствием выполнит желание Белого дома