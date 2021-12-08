Кому не стоит желать "спокойной ночи": тайный смысл фразы

Кому не стоит желать "спокойной ночи": тайный смысл фразы
Фото:Monique Wüstenhagen / dpa-tmn / www.globallookpress.com
Некоторых от такого пожелания может передернуть

Казалось бы традиционная и на первый взгляд невинная фраза "спокойной ночи" мало кого может напугать. Однако в последнее время это пожелание все чаще связывают с негативной энергетикой. Также существуют люди, которым точно не стоит говорить подобное на ночь.

Стоит отметить, что отрицательное восприятие этого словосочетания связано с тем, что некоторые особо впечатлительные и суеверные люди ассоциируют его со смертью и покойниками. Мол, умерших провожают похожим пожеланием: "спи спокойно". Для кого-то такое выражение является скрытым пожеланием смерти. Однако таких людей, конечно, совсем немного.

Тем не менее, существуют ситуации, когда использовать эту фразу не стоит. Так, работники медиапространства, которые выходят в эфир по ночам, никогда не желают своим слушателям или зрителям спокойной ночи. Это выглядело бы странно, потому что всем понятно: засевшие перед радио или телевизором люди точно не собираются спать. Их обычно приветствуют словами: "Доброй ночи!".

Также плохой приметой подобное пожелание считается в сфере здравоохранения. Медицинским сотрудникам, которые будут дежурить в темное время суток, нельзя желать спокойной ночи. Этой фразой можно накликать беду, которая превратит дежурство в тяжелую работу с большим числом пострадавших. В таком случае лучше обойтись пожеланием "хорошего дежурства".

Недавно "Утро.ру" рассказывало, что категорически нельзя делать на Новый 2022 год. Оказалось, в праздничную ночь не стоит одеваться в красное и пускать гостей в спальню.

Ольга ФЕДОРОВА

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