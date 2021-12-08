Юрист Игорь Елисеев: Российские журналисты не соблюдают принципы Кодекса профессиональной этики

В РФ давно назрела проблема реформирования журналистики

Непроверенные факты и их "передергивание", целенаправленные "вбросы", попытки выдать своё негативное мнение за истину, оскорбления и откровенную клевету все чаще в СМИ стали выдавать за правду. Подобное поведение противоречит Кодексу профессиональной этики российского журналиста, однако встречается все чаще, поскольку рынок средств массовой информации живет по законам, принятым ещё 30 лет назад. И это стало уже системной проблемой, – считает юрист петербургского бизнесмена Евгения Пригожина Игорь Елисеев.



30 тысяч рублей – такова среднестатистическая сумма штрафа, которую заплатит журналист или СМИ, оговорившие кого-либо. И неважно, выдали ли они информацию, не проверив ее, либо умышленно оклеветали. Сумма денежного наказания для многих не столь весомая, и это порождает ощущение безнаказанности. Ведь больше журналист и СМИ ничем не рискуют: вероятность того, что из-за предъявленного иска о защите чести и достоинства журналист лишится работы, либо как-то пострадает репутация СМИ, ничтожно мала. К тому же за коллегу тут же вступится Союз журналистов и даже зарубежная пресса. С высокой долей вероятности, его и СМИ представят жертвами притеснений, которых лишают свободы слова, прописанной в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в том числе по политическим мотивам.

"На сегодняшний день для журналистов и СМИ существует очень много способов уйти от ответственности. Например, сначала информацию публикуют блогеры, а если им претензий не предъявляют, то перепечатывают СМИ. Поэтому сначала мы обратили внимание на блогеров для того чтобы уничтожить "фундамент" клеветы и успешно решили свою задачу.

Так же СМИ приглашают в эфир одиозных личностей, которые позволяют себе оскорбительные и порочащие высказывания, после чего журналисты заявляют о том, что в прямом эфире они не могли остановить такие высказывания. Журналисты позволяют себе утверждения о факте, но при этом говорят, что это мнение. Они привлекают к экспертизе своих провокационных высказываний специалистов-лингвистов, с которыми давно сложились теплые отношения. И заключения таких лингвистов сводятся к тому, что все сказанное было не утверждением, а мнением, которое не подлежит защите в суде. Хотя на самом деле это элементарное нарушение закона", – пояснил Игорь Елисеев.

Если обратиться к Кодексу профессиональной этики журналиста, то он предписывает воздерживаться от любой негативной информации, делать это в уважительной форме, не допускать дискриминации, ни расовой, ни политической, ни религиозной, четко разделять мнение и утверждение. Однако принятый ещё 30 лет назад Закон РФ "О средствах массовой информации", регулирующий профессиональную деятельность пишущей братии, не предусматривает ответственности за нарушение Кодекса, который придумали и согласовали сами журналисты.

"Чтобы стать адвокатом, необходимо получить высшее образование и сдать квалификационные экзамены. И если впоследствии адвокат нарушает закон, адвокатскую этику, внутренний кодекс, то его лишают статуса. Если журналист ведет себя некорректно, незаконно, поступается своей этикой, то он чаще всегда уходит от ответственности. При этом нужно понимать, что журналист влияет на сознание тысяч и миллионов людей и его публикации имеют серьезное общественное значение, что позволяет им манипулировать массами. И сообщество журналистов не предпринимает никаких серьезных действий для того, чтобы навести порядок, потому что всем так удобно: так можно делать все, что хочешь, есть только права, но ответственность минимальна", – говорит Игорь Елисеев.

По мнению юриста, крупные СМИ, подобные "РБК" или изданию "Коммерсант", не будут ради сенсационного яркого материала поступаться нормами права и Кодекса профессиональной этики. Есть такие редакции и в регионах. Они работают корректно и уважительно, без "чернухи", полунамеков и необоснованных обвинений. И именно такие издания Игорь Елисеев видит инициаторами реформирования рынка журналистики.

"Если журналистская среда не хочет вмешательства государства, она должна сама себя регулировать. Поэтому было бы правильно, если бы у нас в стране появилась журналистская ассоциация, объединение специалистов, которые выработали определенные правила и сами следили за тем, чтобы эти правила соблюдались. При их несоблюдении, нарушении норм, которое будет подтверждено судебными решениями и уголовными делами, даже внутренним расследованием ассоциации, человека бы лишали статуса журналиста. Без модернизации законодательства и создания системы квалификационных экзаменов сделать это будет сложно. Но если инициатива будет исходить не от профессионального сообщества, а государства, то эту идею дискредитируют и вывернут, как попытку задушить независимые СМИ, взять их под контроль и назовут тоталитаризмом", – считает юрист.

В итоге мы видим, что проблема реформирования журналистики в РФ давно назрела и есть понятный путь ее решения – изменение законодательства в соответствии с современной ситуацией, создание института статуса "журналиста" с учетом сдачи квалификационных экзаменов и страхованием ответственности, как у нотариусов и арбитражных управляющих. Кроме того, необходимо организовать ассоциации независимых журналистов, они будут контролировать соблюдение Кодекса профессиональной этики, а также изменить судебную практику в части увеличения сумм взысканий, которые должны составлять миллионы и десятки миллионов рублей с учетом сторон и широты распространения информации, как в Европе и США.

"Мы готовы оказать помощь журналистскому сообществу и совместно реформировать рынок СМИ. А пока журналисты не могут навести порядок в своей сфере, нам придется внимательно следить за всеми публикациями, касающимися наших клиентов, и реагировать на них путем подачи исков в суд и возбуждения уголовных дел по факту клеветы. Никакой политики, только четкая позиция, что все должны соблюдать законы РФ и за их нарушение придется заплатить. Надеемся дорого", – заключил Игорь Елисеев.