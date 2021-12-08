Очевидцы опубликовали кадры случившегося

У побережья Сочи упал метеорит. Это произошло во вторник, 7 декабря, в районе поселка Лазаревское.

Видео опубликовал телеграм-канал "Любимый Сочи". На записи можно увидеть, как несколько секунд космический объект летел по направлению к морской глади. Затем небо озарила яркая вспышка – метеорит сгорел.

Пользователи Сети сделали вывод, что сочинцы стали свидетелями падения так называемого болида – одной из разновидностей метеоритов. На это указывают яркость объекта, тянущийся за ним "хвост", а также способность взрываться, не достигнув поверхности земли или воды.