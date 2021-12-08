Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
826 новости
У побережья Сочи упал метеорит. Это произошло во вторник, 7 декабря, в районе поселка Лазаревское.
Видео опубликовал телеграм-канал "Любимый Сочи". На записи можно увидеть, как несколько секунд космический объект летел по направлению к морской глади. Затем небо озарила яркая вспышка – метеорит сгорел.
Пользователи Сети сделали вывод, что сочинцы стали свидетелями падения так называемого болида – одной из разновидностей метеоритов. На это указывают яркость объекта, тянущийся за ним "хвост", а также способность взрываться, не достигнув поверхности земли или воды.
Латвия не исключает санкционного режима против "Северного потока-2"
Действующая администрация с удовольствием выполнит желание Белого дома