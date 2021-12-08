Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте

Жителям Подмосковья необходимо соблюдать осторожность из-за мокрого снега, который покрыл улицы городов. Как указали в главке регионального МЧС, водители и пешеходы должны быть внимательными при движении. 8 декабря ожидается мокрый снег с сильной гололедицей.

Москрый снег, указывает источник, при соприкосновении с поверхностью превращается в лед. В текущих погодных условиях опасны резкие движения на транспорте и при движении, уточняет телеканал "360".

Автолюбителей просят не выезжать на своих автомобилях на дороги. Однако, если поездка безотлагательна, требуется соблюдение скоростного режима, а также учитывание природных условий.