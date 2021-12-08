Играющий с мыльными пузырями щенок стал самым смешным питомцем-2021: фото

Играющий с мыльными пузырями щенок стал самым смешным питомцем-2021: фото
Фото: Michaela Walch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Хозяйка призналась, что не рассчитывала ни на какую победу

Организаторы западного конкурса Comedy Pet Photo Awards-2021 определились с победителем и участниками финала. В состязании приняли участие питомцы, запечатленные на забавных фотографиях.

Вне конкуренции оказалась жительница Великобритании Зои Росс – ее лабрадор, играющий с мыльными пузырями, показался организаторам самым смешным. Хозяйке вручат сертификат, который подтверждает звание лучшего фотографа, корм и две тысячи фунтов стерлингов в качестве призовых.

Женщина призналась, что и помыслить не могла о победе, однако все равно решила поучаствовать в конкурсе. Ей приглянулась идея оказать помощь благотворительной организации – нужно было всего-навсего прислать фото любимого щенка Пеппера. 

Животные также участвовали в таких категориях, как "Питомцы, похожие на хозяев"", "Юниоры", а также иных номинациях. Судейский состав оценил и те публикации, которые не были удостоены призовых мест, однако получили высокую оценку, отмечает МИР24.

Организаторы конкурса утверждают, что целью мероприятия ставили позитив и напоминание о том, что домашние животные играют важную роль в жизни человека. Выручку направили на оказание помощи оставшимся без дома животным. Часть средств со взносами от спонсоров отошла известной благотворительной организации, оказывающей помощь питомцам.

Ранее Сеть облетел ролик, на котором щенок корги подпевает своему хозяину. Милый дуэт покорил сердца сотен пользователей социальных сетей, который поющая собачка растрогала до слез.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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