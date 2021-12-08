Хозяйка призналась, что не рассчитывала ни на какую победу

Организаторы западного конкурса Comedy Pet Photo Awards-2021 определились с победителем и участниками финала. В состязании приняли участие питомцы, запечатленные на забавных фотографиях.

Вне конкуренции оказалась жительница Великобритании Зои Росс – ее лабрадор, играющий с мыльными пузырями, показался организаторам самым смешным. Хозяйке вручат сертификат, который подтверждает звание лучшего фотографа, корм и две тысячи фунтов стерлингов в качестве призовых.

Женщина призналась, что и помыслить не могла о победе, однако все равно решила поучаствовать в конкурсе. Ей приглянулась идея оказать помощь благотворительной организации – нужно было всего-навсего прислать фото любимого щенка Пеппера.

Животные также участвовали в таких категориях, как "Питомцы, похожие на хозяев"", "Юниоры", а также иных номинациях. Судейский состав оценил и те публикации, которые не были удостоены призовых мест, однако получили высокую оценку, отмечает МИР24.

*WINNERS ANNOUNCED* The overall winner of the @AFPetInsurance Comedy Pet Photo Awards 2021 is..drum roll please..Zoe Ross and her shot of Pepper the puppy, entitled 'Whizz Pop!' More winners can be seen at https://t.co/xFpCL6taW3 CONGRATULATIONS to Zoe and all the winners. pic.twitter.com/CfzBTHT6sw — Comedy Pet Photo Awards (@ComedyPetPhoto) December 7, 2021

Организаторы конкурса утверждают, что целью мероприятия ставили позитив и напоминание о том, что домашние животные играют важную роль в жизни человека. Выручку направили на оказание помощи оставшимся без дома животным. Часть средств со взносами от спонсоров отошла известной благотворительной организации, оказывающей помощь питомцам.

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