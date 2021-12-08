Осужденный поддержал действующую в РБ власть, но виновным себя не признал

Публичное признание в любви оппозиционерке Светлане Тихановской стоило гражданину Белоруссии 47-летнему Александру Плескацевичу двух лет ограничения свободы. Соответствующее решение вынес суд Ляховичей.

Жителя деревни Куршиновичи Ляховичского района Брестской области обвинили в том, что в августе 2021 г. он наносил на столбы ЛЭП и некоторые здания полосы белой и красной краской, а также оставил надпись: "Света, я вас люблю".

"Таким образом я хотел показать, что кандидат в президенты 2020 года Светлана Тихановская мне нравится как женщина",

– пояснил Плескацевич, уточнив, что оппозиционером себя не считает, поддерживает действующую власть, а бело-красные флаги рисовал, поскольку ему нравится такое сочетание цветов, сообщает правозащитный центр "Весна".

Адвокат Плескацевича указал на суде, что его подзащитный не может полностью отвечать за свои действия, поскольку лечится от алкогольной зависимости. Но сам обвиняемый утверждал, что уже несколько месяцев не пил.

Суд признал мужчину виновным по статье "Хулиганство" и приговорил к двум годам "домашней химии", когда человек продолжает жить дома, но обязан отмечаться у сотрудников правопорядка, не должен никуда уезжать и принимать психотропные вещества, в том числе алкоголь. Осужденный своей вины не признал.

Светлана Тихановская оспаривала у Александра Лукашенко победу на выборах президента Белоруссии 2020 года. Сама она в августе 2020 г. переехала в Литву, но ее сторонники еще несколько недель устраивали акции протеста в республике. В декабре 2021 г. она вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии британского издания Finacial Times. Однако эксперты полагают, что Лукашенко "обнулил" ее успехи на международной арене с помощью миграционного кризиса.