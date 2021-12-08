Чиновница параноидальна в подобных вопросах, утверждают источники

Первый темнокожий вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис старается избегать беспроводных наушников – политик придерживается классики и использует всегда проводной вариант. По мнению помощницы Джо Байдена, Bluetooth угрожает безопасности человека.

Как отмечает источник, в прошлом году Харрис позвонила Байдену, чтобы поздравить с победой на выборах – держащая в руках клубок из проводов представительница Демократической партии радостно сообщила своему патрону: "Мы это сделали!". На видео пользователи заметили, что Камала, похоже, старается избегать современных гаджетов вроде "эирподсов".

В интервью с ABC, которое также вышло в прошлом году, Харрис пользовалась проводными наушниками. Та же история обстоит с голосованием в Сенате – после заседания репортеры застали вице-президента с проводными наушниками в руках.

Экс-помощники чиновницы утверждают, что Харрис чрезвычайно осторожна в этом отношении и даже немного параноидальна в вопросах использования средств связи. Так, в 2016 году Харрис отвечала коллегам исключительно текстовыми сообщениями по электронной почте. А еще один источник утверждает, что еще в должности генпрокурора Калифорнии персонал Харрис выгонял по ее требованию лиц, прибывших на прием – в офисе посторонним сидеть на разрешалось, поэтому желающие стояли на улице.

"Тем не менее, такая бдительность не помешала Харрис стремительно взлететь до поста вице-президента", – пишет Politico.

В Белом доме отказались отвечать на вопрос по поводу фобии вице-президента Cоединенных Штатов.

Ранее сообщалось о массовых увольнениях в офисе Харрис – по слухам, многие подчиненные разочаровались в ее работе на посту вице-президента.