Спорт, музыка и политика: в Google определили круг интересов россиян в 2021 году

Западная компания составила рейтинг запросов в поисковой системе

Самым интересным событием 2021 года для россиян был чемпионат Европы по футболу. Об этом свидетельствует количество поисковых запросов на эту тему в сервисах Google. Компания проанализировала данные за последние 12 месяцев и представила свой рейтинг.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти в 2020 г., но из-за пандемии его перенесли на лето 2021 года. Несмотря на то, что сборная России не вышла из группового этапа, россияне с интересом следили за ходом соревнования от начала до конца.

На втором месте по количеству запросов в поисковике Google оказались Олимпийские игры в Токио. Их тоже перенесли с 2020 года. По неофициальному медальному зачету Россия заняла третье место, заработав 71 медаль.

На третье месте рейтинга – музыкальный конкурс "Евровидение". Многие россияне были недовольны выбором кандидата от РФ: им стала певица Манижа с песней Russian Woman. Она получила 9 место. Победила группа Mаneskin из Италии.

Среди других значимых для россиян событий: учреждение праздника День отца, стрельба в казанской гимназии, ситуация в Афганистане, выборы в Госдуму.

Замыкает топ-10 глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей в начале октября, передает "Лента.ру".

Отметим, что украинцы в этом году тоже больше всего гуглили про Евро-2020, однако "Евровидение" и Олимпиада для них оказались не очень важны. Гораздо больший интерес жителей Незалежной вызвал корейский сериал "Игра в кальмара", передает "Вести.ua".

Кстати, новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина в ночь на 1 января 2021 года на Украине оказалось популярнее выступления главы Незалежной Владимира Зеленского. Об этом тоже свидетельствует гугл-статистика.