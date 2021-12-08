В Москве организована бесплатная перевозка выписавшихся после COVID-19 пациентов

В Москве организована бесплатная перевозка выписавшихся после COVID-19 пациентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Медиков на работу в ковидные госпитали тоже доставляют за счет города

Из бюджета Москвы выделено 252,9 миллиона рублей на организацию бесплатной перевозки ряда медицинских работников, а также пациентов, лечившихся от коронавируса в стационарах. Соответствующий документ подписал мэр Сергей Собянин.

Бесплатная доставка к месту работы сотрудников резервных ковидных больниц в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе организована с апреля 2020 года, уточняет портал mos.ru. Пациенты, которые были госпитализированы с COVID-19, также доставляются домой бесплатно на специальных микроавтобусах, поскольку им еще необходимо какое-то время соблюдать режим самоизоляции.

Для организации этих перевозок ГУП "Мосгортранс" выделил девять больших автобусов туристического класса и 37 автобусов малой вместимости. За прошедшие 1,5 года они перевезли более 260 тысяч медицинских работников и 85 тысяч пациентов.

Ранее сообщалось, что московским льготникам в 2021 г. бесплатно доставили на дом 2 млн упаковок лекарств. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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