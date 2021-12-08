Безработица в Москве достигла доковидного уровня

Служба занятости столицы помогла найти работу 250 тысячам москвичей

Уровень безработицы в Москве сейчас составляет 0,52%. Это столько, сколько было до апреля 2020 г., то есть до эпидемии коронавируса.

По словам вице-мера Москвы по экономическим вопросам Владимира Ефимова, период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября не оказал сильного негативного влияния на рынок труда. В октябре разница между принятыми на работу и уволенными составила 97,8 тысячи человек.

Для содействия гражданам, потерявшим работу, в Москве организована служба занятости. С ее помощью в 2020-21 г.г. трудоустроились более 250 тысяч человек.

"Мы добились таких результатов благодаря синергии с крупнейшими сайтами по поиску работы и привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями. Сейчас число вакансий превышает количество соискателей более чем в 10 раз",

– рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты службы занятости не только подбирают подходящие вакансии, но и помогают составить резюме, могут направить на курсы повышения квалификации или переобучение.

Кроме того, в образовательных программах учебного центра "Профессионал" появился интерактивный модуль по поиску работы, с помощью которого безработные могут получить важные навыки по трудоустройству онлайн.

