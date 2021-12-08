В Подмосковье две девушки украли уличную гирлянду

Жительницы региона попали в объектив камер видеонаблюдения

Две девушки из подмосковного города Истра совершили возмутительный поступок. Они украли гирлянду, которая украшала дерево на улице Первомайской.

Жительницы региона не увидели, что поблизости были установлены камеры видеонаблюдения. Именно благодаря устройствам удалось запечатлеть произошедший инцидент.

Видео появилось на странице "Подслушано | Истра" в социальной сети "ВКонтакте". Мужчина по имени Михаил предложил девушкам явиться с повинной.

На записи можно увидеть, как молодые особы, осмотревшись по сторонам, начали тянуть уличную гирлянду. Завершив дело, они поспешили покинуть место "преступления".

Данный поступок возмутил интернет-пользователей. Многие признались, что им стыдно за местных жительниц, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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