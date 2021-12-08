Изменения на "Лесопарковой" и "Прокшино" произведены после обращений местных жителей

Дептранс рассказал о снижении загрузки станций метро и вестибюлей благодаря дублированию указателей на иностранные языки – из-за этого в некоторых случаях очереди в кассы удалось сократить на 40%, а загрузку вестибюлей уменьшить на 50%.

Сейчас на станциях "Лесопарковая" и "Прокшино" надписи указываются на трех языках – русском, таджикском и узбекском. От них следуют регулярные автобусные маршруты до миграционного центра в Сахарове. Указатели на русском написаны черным шрифтом, который на 30% больше, чем у переведенных – они указываются коричневым без жирного выделения.

"Дублирование надписей ещё на два языка существенно улучшило качество работы этих станций метро: загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%", – сообщила пресс-служба Московского метрополитена .

Также удалось на 40% снизить очереди в кассы и число обращений в справочную службу.

Ранее столичный метрополитен получал обращения от граждан о необходимости упорядочить передвижение пассажиров и снизить очереди.

Практика перевода навигационной и справочной информации на транспортных объектах с большим потоком иностранцев широко распространена в Москве. К примеру, навигация аэропорта Шереметьево переведена на китайский язык, а в части поездов дальнего следования используется несколько иностранных языков.