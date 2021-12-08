Голландская инстанция пыталась задать ему вопросы по военной тематике

Россия ответила отказом на запрос суда в Гааге допросить в качестве свидетеля по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в степях под Донецком в 2014 году Сергея Мучкаева, который командовал 53-й зенитной ракетной бригадой ВС РФ, базирующейся в Курске. Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхейс в среду, 8 декабря.

"Министерство юстиции РФ ответило, что согласно Европейской конвенции о правовом сотрудничестве по уголовным делам, в таком запросе может быть отказано, если государство считает, что он вредит интересам государства", – цитирует РИА "Новости" заявление судьи.

В российском ведомстве подчеркнули, что Мучкаева хотели допросить по военным вопросам, которые могут иметь отношение к гостайне, а, значит, нанести вред интересам РФ.

Также сегодня стало известно, что суд в Гааге получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения лайнера.

Напомним, предварительные слушания по делу о гибели MH17 начались 9 марта 2020-го. Периодически в них объявляются перерывы, иногда на месяцы. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу, которое также прерывается.

Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Единственный, кто согласился принять участие в слушаниях, – Пулатов. Его на процессе представляет международная группа адвокатов – два голландца и юрист из РФ. Лично в суде он не присутствует.

