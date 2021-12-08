Президент предпочел обратиться к бывшему канцлеру не по протоколу

Сегодня, 8 декабря, Ангела Меркель официально перестала быть канцлером Германии. Ее место занял социал-демократ Олаф Шольц. В честь этого памятного события российский президент Владимир Путин адресовал экс-канцлеру официальную телеграмму. Ее опубликовали на сайте Кремля.

Глава России отметил, что вместе с Меркель они постоянно пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. Отличительной чертой письма президента стало обращение к ней на "ты" – этим, вероятно, Путин подчеркнул особые отношения, которые сложились между ним и бывшим канцлером в течение последних 16 лет.

По словам лидера, ее богатый политический опыт обязательно будет востребован.

"И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – приводит его слова телеканал "360".

Стоит отметить, что в Евросоюзе Ангелу Меркель считали одним из немногих европейских политических деятелей, кто был способен договориться с Владимиром Путиным. Однако, как она отмечала в интервью, их точки зрения на многие вещи сильно отличаются.