Путин оценил будущее его личных отношений с Меркель

Путин оценил будущее его личных отношений с Меркель
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент предпочел обратиться к бывшему канцлеру не по протоколу

Сегодня, 8 декабря, Ангела Меркель официально перестала быть канцлером Германии. Ее место занял социал-демократ Олаф Шольц. В честь этого памятного события российский президент Владимир Путин адресовал экс-канцлеру официальную телеграмму. Ее опубликовали на сайте Кремля. 

Глава России отметил, что вместе с Меркель они постоянно пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. Отличительной чертой письма президента стало обращение к ней на "ты" – этим, вероятно, Путин подчеркнул особые отношения, которые сложились между ним и бывшим канцлером в течение последних 16 лет.

По словам лидера, ее богатый политический опыт обязательно будет востребован.

"И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – приводит его слова телеканал "360"

Стоит отметить, что в Евросоюзе Ангелу Меркель считали одним из немногих европейских политических деятелей, кто был способен договориться с Владимиром Путиным. Однако, как она отмечала в интервью, их точки зрения на многие вещи сильно отличаются. 

Источник: сайт Президента России ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Пророк
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Как она могла бы,противоречить Путину? Он действующий сотрудник КГБ,она на дотации в Штази,условности остались. Сменились времена, но не личности!!! Поэтому и договариваться ..... ...!. Привет всем,кроме хохло дураков .
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