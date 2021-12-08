Специалисты отчитались о текущем положении дел

Московские медицинские эксперты рассказали, как обстоят дела с распространением респираторных заболеваний среди детей. По последним данным, соответствующие показатели сейчас ниже расчетных эпидемических пороговых величин.



Так, среди малышей до двух лет этот показатель ниже на 80%, в возрастной категории от трех до шести лет он ниже на 73,2%. Что касается маленьких москвичей в возрасте от 7 до 14 лет, здесь соответствующий показатель оказался ниже на 23,5%.

То же время медицинские эксперты отмечают существенный рост количества госпитализаций из-за заболевания гриппом и ОРВИ среди детей. По сравнению с соответствующими показателями двух последних лет они значительно выше.

При этом столичная система здравоохранения полностью готова к тому, чтобы оказать всю необходимую медицинскую помощь маленьким пациентам. На сегодняшний день в госпиталях Москвы более 35% коечного фонда для лечения детей свободны.

Профильные специалисты особо отметили, что распространившаяся в прессе информация о том, что в детских больницах якобы существует дефицит лекарств для лечения гриппа, является фейком. Столичные медики оказывают помощь детям и взрослым в полном объеме.

Также медицинские специалисты напоминают, что надежной защитой от гриппа является вакцинация.