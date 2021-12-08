Он встретился с сотрудниками, которые пережили нападение мужчины

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в многофункциональный центр "Рязанский", где накануне произошла трагедия со стрельбой. Он встретился с сотрудниками, которые были на работе в этот день. Об этом он сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте".

Он отметил, что работники центра – молодые ребята, которые не раздумывая стали оказывать помощь посетителям. Отдельно он выделил работника, который решил остановить злоумышленника самостоятельно.

"Георгий – без оружия, без ничего – мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших", – написал мэр.

Как указал Собянин, невозможно представить, что "неадекватный человек может буквально за секунды забрать самое дорогое, твою жизнь".

Он поблагодарил всех сотрудников за их действия во время происшествия, подчеркнув, что взаимная поддержка поможет пережить такие горькие события.

Напомним, во вторник, 7 декабря, посетитель открыл стрельбу в московском МФЦ – погибли двое, пострадали четверо, среди них десятилетний ребенок. По версии следствия, нападавший был в невменяемом состоянии. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.