Мир будет разрушен: армянская ясновидящая дала пугающий прогноз на 2022 год

Мир будет разрушен: армянская ясновидящая дала пугающий прогноз на 2022 год
Фото: www.instagram.com / nonna_khidiryan/
России отведено особое место в будущих катаклизмах

Знаменитая армянская провидица Нонна Хидирян рассказала, какими будут ближайшие два года. По словам ясновидящей, человечество ждут серьезные испытания. В скором времени привычный мир будет полностью разрушен, предвещает участница четвертого сезона популярной у россиян телепередачи "Битва экстрасенсов".

Впрочем, на месте разрушенного пространства вскоре создадут новый мир. Разумеется, этот процесс будет сопровождаться различными катастрофами, которые испытают человечество на прочность.

Несмотря на все внешние угрозы и давление, наша страна останется высокодуховной и богоугодной державой. Тлетворное влияние новых тенденций не сможет проникнуть на российскую территорию, уверяет армянская ясновидящая.

Главным событием 2022 и 2023 годов станет развязывание глобальной войны между Соединенными Штатами Америки и азиатским регионом. Эти события сильно затронут Российскую Федерацию, которая фактически окажется между двух огней. При этом действия России способны оказать серьезное влияние на будущие мировые трансформации.

В то же время Хидирян подчеркивает, что на самом деле Москве абсолютно неинтересны войны и раздел мировых богатств. Если бы не внешние вызовы, Россия и вовсе бы не обращала внимание на происходящее за ее рубежами. Однако ситуация складывается так, что нашей стране приходится реагировать на агрессию других государств.

К слову, недавно известный финский ясновидец предрек тотальное уничтожение Соединённых Штатов Америки.

Источник: Слово и Дело ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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