Нужно периодически опрыскивать хвойные лапки с помощью пульверизатора

Многие предпочитают на период зимних каникул устанавливать в своем доме живую елку. Запах хвойной красавицы автоматически создает праздничное настроение. Расскажем, какие нюансы необходимо соблюдать, чтобы главный атрибут Нового года дольше радовал всех членов семьи.

Если елка некоторое время простояла на холоде, то не стоит сразу же заносить ее в теплую квартиру. Из-за этого она начнет осыпаться. Важно на несколько часов оставить дерево на лестничной клетке.

Перед тем, как установить елку, желательно срубить нижние ветки, а также немного подпилить срез. Стоит очистить нижнюю часть ствола от коры и мелких сучков примерно на 15 сантиметров в высоту. Благодаря данным действиям хвойная красавица будет лучше впитывать воду.

Елку обычно устанавливают в ведро с песком. В качестве жидкости для полива можно выбрать одно из народных средств. Например, отличным вариантом станет раствор с добавлением одной таблетки аспирина и трех ложек сахара на литр воды. Просто увлажните песок в первый день "жизни" дерева в квартире или доме.

Внимательно следите за тем, чтобы песок не пересыхал. Каждый день подливайте необходимое количество чистой воды. Кроме того, необходимо периодически опрыскивать хвойные лапки с помощью пульверизатора. Единственное, здесь есть небольшой нюанс – если на ветках висит гирлянда, пшикайте водой в тех местах, где нет данного украшения.

Кстати, ставить елку рядом с батареями не нужно. В противном случае она начнет быстрее осыпаться.

Ранее "Утро.News" рассказало, как украсить елку на Новый год для привлечения счастья.