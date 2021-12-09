По некоторым признакам можно определить приближение неизбежного

За последний месяц этот бренный мир покинули несколько выдающихся культурных деятелей. По словам известного таролога Марианны Абравитовой, многие люди при приближении смертного часа ощущают некоторые схожие чувства.



Например, многих удивило, что выдающийся композитор Александр Градский узаконил свои отношения с возлюбленной всего за месяц до смерти. До этого 17 лет пара прожила в гражданском браке. Судя по всему, маэстро что-то предчувствовал. А известный продюсер Марк Рудинштейн в самом конце своего жизненного пути помирился с давним соперником, журналистом Денисом Сорокиным.

По словам таролога, подобные неожиданные шаги людей объясняются именно тем, что в скором времени им предстоит покинуть этот мир. Стоящие на пороге смерти ощущают острую необходимость закрыть земные дела. Зачастую у них появляется потребность повидаться с друзьями детства. Также людей начинает тянуть на малую родину. Они вспоминают события ушедших дней и в целом настроены на философский лад.

Иногда люди внезапно вспоминают о приятеле, которого не видели несколько десятилетий. На пороге смерти человек ощущает острую необходимость помириться с некогда близкими людьми и отдать им моральный долг.

Приближение кончины также ощущается на физическом уровне. Некоторые люди чувствуют, как по телу периодически пробегает холодок. Многие кожей ощущают, что костлявая с косой уже стоит за их спиной.

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