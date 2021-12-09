Регулярное употребление одного растения благотворно скажется на здоровье

Эксперт по питанию Джоанн Уошбёрн рассказала о мало кому известных свойствах такого популярного продукта, как фасоль. Оказалось, регулярное потребление этого бобового растения способно оказать серьезное благотворное влияние на здоровье. Так, фасоль хорошо борется с причинами онкологических заболеваний и диабета.



Специалист обратила внимание, что многие люди исключают из своего рациона фасоль, так как она влияет на газообразование. Однако такое небольшое побочное явление не может умалить полезные свойства фасоли. В первую очередь, этот продукт – отличный растительный источник белка. Его обязательно нужно добавить в меню людям, которые отказались от мяса.

Более того фасоль – отличный помощник в борьбе с ожирением. Этот продукт дает чувство насыщения, которое сохраняется в течение долгого времени. Употребление фасоли помогает отказаться от вредных перекусов и благотворно влияет на вес человека.

Кроме того, это растение содержит магний, клетчатку и фолиевую кислоту, которые помогают организму находиться в хорошем состоянии и продлевают молодость. Также фасоль особенно полезна людям с диабетом. Это бобовое растение прекрасно регулирует уровень сахара в крови.

А еще в фасоли есть много антиоксидантов, которые защищают клетки. Таким образом, регулярное потребление растения является отличной профилактикой онкологических заболеваний.

К слову, недавно опытный врач перечислил снижающие давление продукты.