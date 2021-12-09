Эксперт раскрыла суперпродукт в борьбе с раком и диабетом

Эксперт раскрыла суперпродукт в борьбе с раком и диабетом
Фото: depositphotos.com
Регулярное употребление одного растения благотворно скажется на здоровье

Эксперт по питанию Джоанн Уошбёрн рассказала о мало кому известных свойствах такого популярного продукта, как фасоль. Оказалось, регулярное потребление этого бобового растения способно оказать серьезное благотворное влияние на здоровье. Так, фасоль хорошо борется с причинами онкологических заболеваний и диабета.

Специалист обратила внимание, что многие люди исключают из своего рациона фасоль, так как она влияет на газообразование. Однако такое небольшое побочное явление не может умалить полезные свойства фасоли. В первую очередь, этот продукт – отличный растительный источник белка. Его обязательно нужно добавить в меню людям, которые отказались от мяса.

Более того фасоль – отличный помощник в борьбе с ожирением. Этот продукт дает чувство насыщения, которое сохраняется в течение долгого времени. Употребление фасоли помогает отказаться от вредных перекусов и благотворно влияет на вес человека.

Кроме того, это растение содержит магний, клетчатку и фолиевую кислоту, которые помогают организму находиться в хорошем состоянии и продлевают молодость. Также фасоль особенно полезна людям с диабетом. Это бобовое растение прекрасно регулирует уровень сахара в крови.

А еще в фасоли есть много антиоксидантов, которые защищают клетки. Таким образом, регулярное потребление растения является отличной профилактикой онкологических заболеваний.

К слову, недавно опытный врач перечислил снижающие давление продукты.

Источник: Food News ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Германия согласилась отказаться от "Северного потока - 2" при определенных условиях - СМИ

Берлин пошел навстречу Белому дому

Санкции и дипломатический кризис: о чем говорил Путин с Байденом по видеосвязи

Стороны затронули основные вопросы, вызвавшие кризис в отношениях двух государств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей