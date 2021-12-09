Премьер-министр Великобритании Джонсон стал отцом в седьмой раз

У политика родилась дочь

В семье британского премьера Бориса Джонсона произошло пополнение. Жена госдеятеля Кэрри Саймондс подарила ему второго ребенка.

У супругов родилась девочка. Об этом сообщает The Guardian.

Также у Джонсона и Саймондс есть общий сын Уилфред Лори Николас. Мальчик появился на свет 29 апреля 2020 года.

У политика есть сын Орландо от первой избранницы Аллегры Мостин-Оуэн, а также четверо детей – две дочери и два сына, от второй супруги Марины Уилер.

Кэрри стала третьей по счету женой Джонсона. Они сыграли свадьбу в мае этого года.  

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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