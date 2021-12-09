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В семье британского премьера Бориса Джонсона произошло пополнение. Жена госдеятеля Кэрри Саймондс подарила ему второго ребенка.
У супругов родилась девочка. Об этом сообщает The Guardian.
Также у Джонсона и Саймондс есть общий сын Уилфред Лори Николас. Мальчик появился на свет 29 апреля 2020 года.
У политика есть сын Орландо от первой избранницы Аллегры Мостин-Оуэн, а также четверо детей – две дочери и два сына, от второй супруги Марины Уилер.
Кэрри стала третьей по счету женой Джонсона. Они сыграли свадьбу в мае этого года.
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