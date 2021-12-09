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Совладельца популярной сети косметических магазинов "Рив Гош" Августа Мейера суд отправил под арест до 8 февраля 2022 года. Об этом стало известно журналистам от пресс-службы судов Северной столицы.
Как ранее сообщал "КоммерсантЪ", Мейер и его супруга Инна подозреваются правоохранительными органами в хищении 1,3 млрд рублей у Сбербанка по кредитам.
Компания "Юлмарт" получила эти деньги на развитие. Однако совладельцы фирмы уже много лет конфликтуют из-за разных позиций в бизнесе, пишет телеканал "360".
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