Москва одобрила антиковидные выплаты бизнесу на 332 млн рублей

Город помог частным компаниям сохранить рабочие места

Правительство Москвы одобрило 3100 заявок от предпринимателей на получение субсидий в связи с эпидемией коронавируса для организации мер защиты здоровья. Получить финансовую поддержку могли компании сферы услуг, которые подали сведения о вакцинации не менее 60% сотрудников до 15 августа.

"Большинство заявок поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях",

– рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Размер выплат составляет 15 тыс. рублей на компанию плюс по 6,5 тыс. руб. на каждого сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без персонала выплачивают 21,5 тыс. рублей. В итоге общая сумма выплат превысила 332 млн рублей.

Всего с весны 2020 г. в Москве принято пять программ по поддержке бизнеса в период эпидемии коронавируса. Благодаря этому город смог без значительных потерь пережить кризис. Уровень безработицы в столице сейчас составляет менее 1%.