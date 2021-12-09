Новыми станциями БКЛ за сутки воспользовались 85 тысяч пассажиров

Транспортное сообщение в Москве стало еще более удобным

За первые сутки работы нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена им воспользовались почти 85 тысяч пассажиров. Это наглядно свидетельствует о том, насколько востребованы у москвичей новые станции.

Участок БКЛ от "Мневников" до "Каховской" был торжественно открыт 7 декабря. В тот же день новыми станциям воспользовались более 50 тысяч человек, еще более 30 тысяч следующим утром поехали новым маршрутом на работу.

Самыми популярными станциями нового участка БКЛ в первый день стали "Воронцовская", "Кунцевская" и "Мичуринский проспект", уточняет АГН "Москва". Всего 7 декабря было открыто 10 станций метро. С их помощью транспортная доступность ряда районов на западе и юге Москвы заметно повысилась.

БКЛ – самый масштабный проект за всю историю метростроения в Москве. Протяженность линии превысит 70 км. Будет открыта 31 станция, с которых можно будет совершить 44 пересадки на станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) или Московских центральных диаметров (МЦД).

Курсировать по БКЛ будут только современные поезда "Москва-2020", оснащенные системой обеззараживания воздуха в каждом вагоне.

Ранее к открытию станций БКЛ в метро обновили элементы навигации.