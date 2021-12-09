Гадания на Новый год: как узнать будущее

Гадания на Новый год: как узнать будущее
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Ближайшие к волшебной ночи дни отлично подходят для общения с тонкими материями

Вскоре в нашей стране начнутся новогодние гуляния. Всем известно, что в этот период принято загадывать желания, которые обязательно сбудутся в ближайшее время. Однако, мало кто знает, что в новогоднюю ночь также активизируется связь с потусторонним миром, который может приоткрыть завесу тайны над будущим.

При этом гадать можно не только с 31 декабря на 1 января, но и в ближайшие к этим датам ночи.

Популярные гадания на Новый год

В волшебный период можно прибегнуть к традиционному гаданию на зеркале. В темное время суток нужно сесть перед ним, предварительно поставив две свечки и графин с кристально чистой водой прямо у зеркала. Глядите в зеркало через графин и вы увидите ближайшее будущее.

Также можно узнать свою судьбу с помощью рисовых зерен. Незадолго до полуночи в новогоднюю ночь нужно поставить тарелочку с рисом на праздничный стол. После этого протянуть руку над посудой и загадать желание. Затем нужно взять горсть зерен и бросить их на стол. Четное количество говорит о том, что желание сбудется, нечетное – не сбудется.

Гадание на снегу также может приоткрыть завесу тайны над грядущем. В новогоднюю ночь нужно выйти на улицу и лечь спиной в гору снега. Затем стоит уйти с этого места, не оглядываясь. На утро нужно осмотреть оставленный отпечаток. Если его замело, год будет трудным. Если отпечаток остался ровным – скоро начнется белая полоса.

А еще можно обратиться к яблокам. В праздничную ночь плод нужно разрезать напополам. Если на срезе получится ровная звездочка, будущий год будет полон позитивных событий.

Ранее "Утро" рассказывало, как ухаживать за новогодней елкой.

Ольга ФЕДОРОВА

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