Каким мыслям посвятить декабрь: как с пользой провести последний месяц года

Каким мыслям посвятить декабрь: как с пользой провести последний месяц года
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Перед наступлением 2022-го нужно разобраться с рядом дел

Буквально три недели осталось до главного торжества – Нового 2022 года. Однако декабрь – это не только последний месяц уходящего периода, но и время, за которое нужно успеть закончить многие дела. Так, 12-й месяц следует посвятить особым мыслям, которые подготовят почву для счастливого следующего года.

Анализ и планирование

Многие эксперты считают, что в декабре резко активизируется интуиция. В целом, время перед Новым годом считается волшебным. В первую очередь, оставшиеся недели нужно посвятить анализу прошедшего периода. Следует разобраться, что удалось достичь, а какие проекты перейдут уже на 2022 год. Такой разбор полетов поможет настроиться на правильный лад и со свежей головой войти в новый период.

Семья

Также в декабре нужно уделить особое внимание налаживанию отношений в семье. Постарайтесь как можно больше времени проводить в разговорах и обсуждениях чувств. Таким образом можно будет предупредить многие разногласия и встретить Новый год в любви и гармонии.

Здоровье

Декабрь традиционно становится временем активной работы – в трудовой сфере нужно закрывать планы и подчищать все хвосты. В то же время, необходимо успеть купить всем подарки и подготовиться к празднику. В такой суматохе ослабленный организм может подвести. Так что обязательно продумайте программу оздоровления, а лучше начните заниматься спортом прямо в декабре.

Перемены

Очень важно войти в новый период с позитивным мироощущением. В декабре следует подумать о том, какие перемены в жизни вы хотели бы реализовать в будущем году. Не стоит скромничать, мечты всегда должны быть смелыми – тогда у них намного больше шансов осуществится.

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Ольга ФЕДОРОВА

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