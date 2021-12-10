В этом деле не потребуется даже кипяток

Свежие сочные помидоры являются важнейшими ингредиентами многих блюд. При этом для приготовления некоторых угощений томат предварительно нужно избавить от кожицы. Стоит отметить, что нежный овощ весьма восприимчив к резким движениям и механическому воздействию. Для того чтобы снять кожицу с помидора и оставить его в идеальном виде, нужно воспользоваться простым, но весьма оригинальным лайфхаком.



Наверняка, многие хозяйки знают, что помидор можно очистить с помощью кипятка. Этот еще "бабушкин" способ известен большинству российских домохозяек. Однако у такой методики есть ряд очевидных минусов. Во-первых, очищать даже ошпаренный овощ не так-то просто. Кроме того, всегда существует риск получить ожог от работы с кипящей водой. Оказалось, есть способ, который намного проще, эффективнее, и, что немаловажно, полностью безопасен.

Для того чтобы подготовить ароматный овощ к приготовлению аппетитного блюда, потребуется потратить всего 30 секунд. Стоит отметить, что в преддверии Нового года такая экономия времени и усилий как никогда актуальна.

Итак, для избавления помидорки от ненужной кожуры потребуется только сам томат и обычная микроволновая печь. Для начала на помидоре нужно сделать крестообразный разрез. Две насечки ножом делаются на задней стороне томата, на "попке". После этого нужно отправить овощ на полминуты в микроволновку. Печь необходимо поставить на максимальную мощность.

По прошествии указанного времени помидор можно доставать. Теперь кожица снимется очень просто. Все, что нужно сделать – это потянуть за края разреза. Ароматный помидор готов стать частью изысканного блюда.

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