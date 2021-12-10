Оказывается, Керченский мост еще не развалился

Россиянка из Крыма познакомилась на одном из египетских курортов с туристками из Киева, которых увидила новостями про ее родной регион – оказалось, что слухи о полуострове, которые весьма популярны в Незалежной, не вполне соответствуют реальности. Путешественница поведала в своем блоге о том, какое мнение формирует Киев у жителей Украины о полуострове.

Россиянка шокировала украинских туристок новостью о том, что Крымский мост не превращается в труху – выразившие удивление девушки вызвали у нее смех. Путешественница сообщила, что знакома с байками о том, что никакого моста не существует, однако не могла предположить, что кто-то на такое способен повестись.

"Говорят, мост рассыпается, по нему опасно ехать. Ну вроде как наш стеклянный мост, который построил Кличко в Киеве, знаешь о нем?" – описала путешественница реакцию украинки, показавшую фотографию того самого строения (после обрушения конструкции Кличко сообщил, что "мост устал" – прим. ред.).



Еще большее удивление у туристок из Украины вызвала новость о том, что трафик по Керченскому мосту весьма плотный, а в Крым ежегодно наведываются сотни тысяч туристов.

Собеседницы перешли на тему массовой миграции украинцев в Европу, однако вторая украинка заявила, что жителям Незалежной крайне жаль крымчан – многие надеются, что Зеленский что-то сделает и наконец "вернет" регион. У населения сложилось мнение, что теперь крымчанам некому сдавать жилье, а зарплаты стали еще ниже. Впрочем, убедить киевлянку в обратном автору не удалось – по лицу собеседницы она поняла, что та привыкла больше верить украинским новостям.