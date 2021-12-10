Премьер-министр на время оставит свой пост

Глава британского правительства Борис Джонсон собирается взять декретный отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщает издание The Sun.

Напомним, накануне его третья супруга Кэрри родила девочку. Для супругов совместный ребенок стал вторым, у Джонсона есть еще пятеро детей от предыдущих браков.

Издание сообщает, что премьер-министр решил взять перерыв в работе, чтобы помочь своей жене ухаживать за ребенком. Покидать политический пост надолго он не планирует.

"Премьер-министр продолжит руководить, как того ждет общественность, но также он будет уделять время своей семье", – приводит слова его официального представителя РИА ФАН.

По словам источников издания, Джонсон лично присутствовал на родах. Его видели на улице возле больницы.

К слову, британский премьер стал не единственным европейским политиком, для которого рождение ребенка внесло коррективы в политическую деятельность. Ранее экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе из политики – у его избранницы родился первенец. До этого он временно оставил пост из-за расследования против него.