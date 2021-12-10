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Задержанное осенью в Дании по требованию третьей стороны судно "Академик Иоффе" наконец вернулось в Россию. Известно, что 7 декабря корабль покинул датские воды.
Согласно приведенным данным, в октябре Дания арестовала научно-исследовательский корабль, который принадлежит Российской Федерации. После судебных разбирательств суд встал на сторону Москвы, разрешив судну покинуть иностранный порт.
На момент задержания на борту находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника – спустя месяц они вернулись домой на "Академике Николае Страхове", отмечает "Пятый канал".
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