Чем на самом деле занимались Путин и Байден на переговорах: Ургант выдал свою версию

Чем на самом деле занимались Путин и Байден на переговорах: Ургант выдал свою версию
Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ситуация была неловкой, считает Иван

Известный российский телеведущий Иван Ургант в свойственной себе ироничной манере прокомментировал недавние переговоры президентов России и Соединенных Штатов. В эфире "Вечернего Урганта" артист указал, что диалог длился целых два часа, однако на деле, считает Иван, это не так долго: большая часть времени была потрачена на помощь пожилому президенту Америки, который не мог разобраться с видеосвязью.

В основном же, считает Иван, президент России помогал Джо настроить связь. Глава Белого дома будто бы и не понимает, как поменять фотографию профиля в Skype – там до сих пор висит его предшественник Дональд Трамп. Все надежды теперь на то, что Байдену пришло в голову записать на листке бумаги пароль – если американский лидер это предусмотрел, то теперь может общаться с Путиным чаще.

"Джо, я вас не вижу. Джо, нажмите на кнопку с микрофончиком". Вот так было", – представил Ургант объяснения российского президента в ходе переговоров.

Иван пошутил, что у Путина висит на аватарке фотография тайги. А в самом начале Байден начал ему докладывать о текущем положении дел в Штатах.

"Неловкая ситуация была. Путин же часто общается по видеосвязи с губернаторами. Он вначале попросил Джо Байдена доложить обстановку во вверенном ему регионе. Тот растерялся и начал докладывать", – выдал Ургант. 

Напомним, переговоры президентов России и США состоялись 7 декабря в онлайн-формате. В начале коллеги с улыбкой поприветствовали друг друга, затем Байден заявил, что рад видеть Путина. Переговоры длились примерно два часа.

Источник: Вечерний Ургант ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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