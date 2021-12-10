Автоэксперт призвал пересмотреть стоимость парковки в Москве

Автоэксперт призвал пересмотреть стоимость парковки в Москве
Фото: АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Цены на стоянку в некоторых районах стали недостаточно чувствительными

Известный автоэксперт Александр Шумский считает, что в российской столице пришло время сделать переоценку стоимости пользования парковочными местами. Таким мнением глава проекта "Пробок.нет" поделился в своем телеграм-канале.

По мнению профильного специалиста, сейчас цена часа за стоянку стала недостаточно чувствительной. Даже в районах, где такое удовольствие стоит 380 рублей в час уже сложно найти место для того, чтобы припарковать машину.

Шумский отметил, что ближе к новогодним праздникам ситуация станет еще хуже. Очень многие захотят приехать в торговые центры, чтобы закупиться к главному торжеству. При этом недостаточно чувствительная цена часа стоянки может привести к тому, что парковки будут постоянно забиты. В случае, если рядом с торговым центром располагается станция метрополитена, будет совсем плохо.

По мнению профильного эксперта, необходимо существенно изменить действующую тарификацию парковочных мест. Шумский считает, что в более загруженных локациях цены нужно поднять, а в менее востребованных зонах сделать дешевле.

Специалист отметил, что платная парковка в российской столице является основным механизмом сдерживания неограниченного использования личного транспорта. При этом автоэксперт напомнил, что в других мегаполисах мира бывают такие инструменты воздействия, как платный въезд и другие более радикальные методы.

Ольга ФЕДОРОВА

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